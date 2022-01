India: testato con successo nuovo modello missile BrahMos

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - L'India ha collaudato con successo oggi una nuova versione del missile da crociera supersonico BrahMos al largo della costa di Balasore (est): lo riporta il Times of India, che cita fonti della Difesa.

Il missile, equipaggiato con nuove tecnologie, è stato lanciato dalla nuova nave da guerra indiana 'INS Visakhapatnam' e ha centrato in pieno il suo obiettivo in mare.

Il BrahMos è frutto di una joint-venture tra l'India e la Russia e rappresenta il principale sistema di difesa della Marina indiana. Una versione sottomarina del missile è in fase di sviluppo e sarà destinata non solo ai sommergibili della flotta nazionale ma verrà anche offerta all'estero a nazioni amiche, riporta il quotidiano. (ANSA).