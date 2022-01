Ucraina, dagli Usa nuovi fondi per assistenza alla sicurezza

(ANSA) - MOSCA, 19 GEN - Gli Stati Uniti hanno confermato di aver autorizzato ulteriori 200 milioni di dollari per "assistenza difensiva alla sicurezza" dell'Ucraina. Lo riporta l'Afp.

L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden "il mese scorso ha approvato la fornitura di 200 milioni di dollari in ulteriore assistenza difensiva per la sicurezza ai nostri partner ucraini", ha affermato un alto funzionario statunitense, mentre il Segretario di Stato Antony Blinken è in visita a Kiev.

(ANSA).