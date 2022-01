L'Ucraina non ha intenzione di attaccare il Donbass

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - L'Ucraina non pianifica alcuna offensiva contro le regioni separatiste filo-russe del Donbass.

Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Kiev.

"L'Ucraina non pianifica alcuna operazione offensiva, stiamo lavorando esclusivamente per rafforzare la nostra capacità di difesa", ha detto Kuleba, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, sottolineando a questo proposito l'assistenza fornita dagli Stati Uniti. (ANSA).