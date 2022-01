L'accusa di Ny, 'da società Trump pratiche fraudolente'

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - La società di Donald Trump ha portato avanti pratiche "fraudolente e ingannevoli". E' l'accusa mossa dal procuratore di New York, Letitia James, secondo la quale la società dell'ex presidente ha gonfiato il valore delle sue proprietà per mostrare come la ricchezza di Trump era maggiore delle apparenze. (ANSA).