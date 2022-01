Il presidente del Paraguay Abdo Benitez è positivo al Covid

(ANSA) - ASUNCION, 19 GEN - Il ministero della Salute del Paraguay ha reso noto che il presidente Mario Abdo Benitez "è risultato positivo al test per la rilevazione del Covid-19". In un comunicato diffuso via Twitter, il ministero ha precisato che "il capo dello Stato manifesta sintomi lievi" e che "continuerà a rimanere in isolamento preventivo, conformemente al protocollo sanitario vigente".

L'annuncio è stato reso noto due giorni dopo che si era diffusa la notizia di una positività nel contagio da parte della consorte di Abdo, Silvana Lopez Moreira. La coppia presidenziale aveva completato lo schema di due dosi di vaccino e in febbraio avrebbe dovuto ricevere un rinforzo per una più forte immunizzazione. Come accade in molte nazioni, anche in Paraguay si registra un forte aumento di casi di coronavirus, soprattutto della variante Omicron.

Dall'ultimo rapporto del ministero della Salute paraguaiano è emerso che nelle ultime 24 ore vi sono stati 3.200 nuovi contagiati e 23 morti, per un totale generale dall'inizio della pandemia di 504.380 contagiati e 16.844 deceduti. (ANSA).