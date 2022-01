Covid: Bill Gates e Wellcome donano 300 milioni di dollari

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - La Bill & Melinda Gates Foundation e la britannica Wellcome Trust donano 300 milioni di dollari per la lotta alla pandemia di Covid-19.

Gli assegni da 150 milioni di dollari ciascuno sono stati staccati alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, che ha aiutato a creare il programma Covax per la distribuzione di vaccini ai pasi a basso reddito.

Nell'annunciare la donazione, Bill Gates ha messo in guardia su possibili pandemie peggiori del coronavirus e ha invitato i governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia. (ANSA).