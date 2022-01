India, morto a 83 anni Birjiu, guru della danza tradizionale

(ANSA) - NEW DELHI, 18 GEN - L'intera India ha pianto oggi la scomparsa del leggendario danzatore Birju Maharaj, che ha fatto apprezzare la danza tradizionale Kathak in tutto il mondo. Birju, morto a 83 anni per un attacco cardiaco mentre stava esercitandosi con il figlio, nella loro casa di Delhi, era noto nel Paese col soprannome di Maharaj. Nel corso della sua carriera, il Maestro era stato insignito dei massimi riconoscimenti previsti in India per gli artisti, per il suo contributo alla storia della danza classica indiana.

Le sue performance si caratterizzavano per la sua capacità di esprimersi attraverso il kathak, la forma più aggraziata della danza tradizionale, con piedi e caviglie che producevano un concerto inimitabile grazie alle cavigliere Oltre a danzatori e coreografi gli hanno reso omaggio oggi sui social moltissime celebrità di Bollywood. (ANSA).