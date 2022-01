India in lutto per la morte della tigre Supermamma

E' morta la tigre più famosa dell'India, conosciuta come Supermamma per aver dato alla luce 29 cuccioli durante la sua vita. Lo riferisce al Jazeera online, aggiungendo che la scomparsa del felino ha provocato un diffuso dispiacere tra gli indiani.

La Supermamma viveva nella Riserva della tigre di Pench nell'India centrale ed è morta sabato sera, a 16 anni, di vecchiaia, ha reso noto il direttore del parco, Ashok Kumar Mishra.

"È raro che una tigre dia alla luce 29 cuccioli, di cui cinque in una volta sola, e ne allevi con successo 25, questo forse le è valso il titolo di Supermamma tra gli amanti della fauna selvatica", ha detto ancora il direttore del parco.

"Omaggio alla tigre Supermamma... Nelle foreste del Madhya Pradesh risuonerà sempre il ruggito dei cuccioli della 'Queen of Pench Tiger Reserve'", ha dichiarato su Twitter il Primo Ministro del Madhya Pradesh, Singh Chouhan.

L'India ospita circa il 75% della popolazione mondiale di tigri e i suoi sforzi di conservazione hanno avuto un discreto successo, con un censimento del 2018 che conta 2.967 grandi felini. (ANSA).