Francia: rogo in un allevamento, morti 20.000 conigli

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - Ventimila conigli da allevamento sono morti nel rogo di un allevamento di Sundhouse, nel basso Reno francese, circa quaranta chilometri a sud di Strasburgo: è quanto riferiscono i pompieri di zona precisando che l'incendio, divampato a inizio pomeriggio, ha colpito "un edificio di una superficie di 2.500 metri quadrati" dove venivano allevati "ventimila conigli". "Non è stato possibile salvare gli animali", precisano i pompieri, confermando che la maggioranza sono morti asfissiati dal fumo sprigionatosi dalle fiamme. Le cause dell'incendio, che non ha causato vittime umane, non sono ancora accertate e il fuoco è stato "rapidamente domato".

