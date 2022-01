Epstein: spunta donna pronta a testimoniare contro Andrea

(ANSA) - LONDRA, 18 GEN - Spunta nel Regno Unito una donna che si dice "disposta" a testimoniare nella causa civile per aggressione sessuale intentata negli Usa da Virginia Giuffre contro il principe Andrea. La possibile teste afferma di aver visto i due insieme in una discoteca di Londra 20 anni fa.

E' quanto si legge sul Guardian che cita una email della legale americana Lisa Bloom: "Sono orgogliosa di rappresentare Shukri Walker, che si è fatta avanti coraggiosamente come testimone e incoraggia anche altri che potrebbero avere informazioni a farlo". E ha aggiunto: "È disposta a fare la deposizione che il team legale di Virginia Giuffre sta cercando". La dichiarazione di Bloom al Guardian ha fatto seguito a una istanza presentata dagli avvocati di Giuffre al giudice della Corte federale di Manhattan, Lewis Kaplan, affinché richieda ufficialmente l'assistenza delle autorità britanniche per ottenere la testimonianza di Walker. La teste avrebbe notato il duca di York in compagnia di una giovane ragazza proprio nel periodo in cui Giuffre accusa il principe di aver abusato di lei nella capitale britannica dopo essere stati insieme al Tramp Nightclub. Andrea ha sempre negato questa e altre accuse simili sugli incontri con una delle vittime del faccendiere americano Jeffrey Epstein, morto in cella a New York nel 2019. (ANSA).