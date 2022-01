Edward Llewellyn nuovo ambasciatore britannico in Italia

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Edward Llewellyn è stato nominato Ambasciatore di Sua Maestà presso la Repubblica Italiana e Ambasciatore non residente presso San Marino, succedendo a Jill Morris, la quale assumerà un nuovo incarico all'interno del Servizio Diplomatico britannico. Lord Llewellyn, fa sapere l'ambasciata del Regno Unito in Italia, prenderà servizio nel febbraio 2022.

Sposato, tre figli, Llewellyn è stato in precedenza ambasciatore britannico in Francia. (ANSA).