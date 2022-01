Covid: record di morti in Australia

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - L'Australia ha registrato il record di vittime in 24 ore legate al Covid: 77 decessi, negli stati del Nuovo Galles del Sud, Victoria e Queensland. Lo riporta il Guardian, segnalando che le autorità sanitarie sono preoccupate in particolare per la pressione degli ospedali. Tanto che il governo federale ha deciso di dirottare 57mila infermieri e oltre 100mila addetti del personale sanitario delle strutture private negli ospedali pubblici delle aree più colpite.

Il chief medical officer, Paul Kelly, ha rilevato che "questa è la prima volta che il sistema sanitario è stato messo sotto pressione, come stiamo osservando nelle ultime settimane".

