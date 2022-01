Covid: Giappone, record contagi con 27.000 nuovi casi

(ANSA) - TOKYO, 18 GEN - Il Giappone aggiorna il record per numero di contagi da Covid, per la prima volta sopra quota 27mila a livello nazionale da inizio pandemia, confermando l'avanzata della variante Omicron e il temuto arrivo della sesta ondata del virus.

Sebbene con valori di gran lunga inferiori ai Paesi occidentali, il precedente record risaliva ad agosto, poco dopo le Olimpiadi di Tokyo, con 25.992 positività. Oltre alla capitale - che ha quintuplicato i casi in meno di una settimana a 5.185, preoccupa anche la città di Osaka con 5.400 nuove infezioni.

Il governo giapponese, secondo quanto riferisce l'emittente pubblica Nhk, si appresta ad annunciare il 'quasi stato di emergenza' in almeno 12 delle 47 prefetture dell'arcipelago, consentendo ai governatori di imporre ulteriori restrizioni alle attività commerciali, inasprendo le regole sugli assembramenti nei locali pubblici. (ANSA).