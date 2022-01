Casi di Covid in calo a New York, il picco è più vicino

New York e altri Stati della costa nordorientale degli Usa hanno visto negli ultimi giorni un rapido calo dei casi di Covid e, secondo gli esperti, si avviano a raggiungere il picco della nuova ondata scatenata dalla variante Omicron.

A New York la media settimanale è scesa dai 40.000 casi del 9 gennaio ai 28.000 di domenica, mentre i ricoveri sono rimasti stabili sotto i 12.000 per il secondo giorno di fila.