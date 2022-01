Usa: Jill Biden, non pensavo di dover consolare tanto il paese

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Disastri naturali, la pandemia e le polarizzazioni all'interno del paese. Jill Biden riflette sul suo ruolo da First Lady e confessa che non si aspettava di dover fare così tanto da consolatrice.

Intervistata dall'Associated Press il giorno dopo la visita a Louisville in Colorado, dove un un massiccio incendio ha devastato la zona alla fine del mese scorso, la signora Biden ha detto che 'non si aspettava di dover offrire così tanto conforto perché il paese è andato incontro a tanto'.

In Colorado ha abbracciato le persone che non hanno potuto far altro che assistere alla distruzione delle loro casa. Dopo gli incendi, Jill Biden, 70 anni, è volata a consolare le persone in Wisconsin, dove un'auto ha travolto una parata di Natale uccidendo cinque persone, tra cui un bimbo. Poi qualche giorno fa è andata in Kentucky in visita alle zone devastate da un tornado. (ANSA).