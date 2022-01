Sinagoga Texas: polizia britannica arresta due giovani

(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - La polizia antiterrorismo del Regno Unito ha annunciato di aver arrestato ieri sera due giovani in relazione alla presa di ostaggi da parte di un britannico in una sinagoga del Texas, negli Stati Uniti. "Due giovani sono stati arrestati nel sud di Manchester. Rimangono in custodia per essere interrogati", ha detto la polizia in un comunicato. I quattro ostaggi sono stati rilasciati illesi sabato sera e l'assalitore è stato ucciso. (ANSA).