Djokovic: giunto a Belgrado dopo l'espulsione da Australia

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 GEN - Novak Djokovic, espulso ieri dall'Australia, è atterrato poco fa a Belgrado, dopo aver fatto scalo nella notte a Dubai con un volo proveniente da Melbourne.

L'aereo che ha riportato in patria il campione serbo numero uno del tennis mondiale è atterrato alle 12.16 all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, dove da ore attendevano numerosi reporter e troupes di cineoperatori. Non si sa se Djokovic rilascerà dichiarazioni alla stampa. La notizia della sua espulsione dall'Australia campeggia oggi su tutte le prime pagine dei giornali belgradesi, con in primo piano termini quali 'scandalo', 'vergogna' (ANSAmed).