Corea del Nord, lanciati due missili a corto raggio

(ANSA) - PECHINO, 17 GEN - La Corea del Nord ha lanciato due sospetti missili balistici a corto raggio verso est dall'aeroporto Sunan di Pyongyang, in quella che è la quarta dimostrazione di forza dall'inizio dell'anno, con le prime (del 5 e dell'11 gennaio) rivendicate come effettuate con missili ipersonici di nuova concezione.

Il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano, nel dare l'aggiornamento sul numero dei "proiettili non meglio identificati", ha spiegato che "attualmente, il nostro esercito sta monitorando e controllando i movimenti correlati nordcoreani, mantenendo una posizione di prontezza", nel resoconto della Yonhap.

L'ultimo lancio è arrivato appena tre giorni dopo che il Nord ha lanciato due sospetti missili balistici a corto raggio nel mare del Giappone, spiegando di aver voluto testare "missili guidati partiti da un treno" in una esercitazione del reggimento ferroviario. La mossa odierna, secondo gli osservatori, punta a sottolineare le capacità affidabile e in evoluzione di Pyongyang di lanciare missili da varie piattaforme, inclusi treni, mare e strutture terrestri.

La scorsa settimana, lo Stato eremita ha avvertitogli Usa di una "reazione più forte e decisa" dopo l'imposizione di nuove sanzioni da parte del Tesoro americano a carico di sei nordcoreani coinvolti nelle armi di distruzione di massa del regime e nei programmi di missili balistici, aumentando le tensioni nel mezzo dello stallo negoziale sul nucleare con gli Stati Uniti'.

Seul ha ribadito il suo disappunto per le iniziative al di sopra del 38/esimo parallelo, mentre Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha lamentato i ripetuti lanci di sospetti missili balistici da parte della Corea del Nord, definendoli "estremamente deplorevoli". (ANSA).