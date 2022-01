Baerbock oggi a Kiev, dialogo per sicurezza Europa e Russia

(ANSA) - BERLINO, 17 GEN - "Siamo pronti a un dialogo serio sugli accordi bilaterali e sui passi che dovrebbero portare a tutti più sicurezza all'Europa. E anche alla Russia". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, prima di partire per Kiev, dove oggi e in programma una sua visita ufficiale. "Si è invece determinati a reagire se la Russia dovesse percorrere la strada dell'escalation", ha aggiunto.

Nella capitale Ucraina, Baerbock ha poi incontrato rappresentanti tedeschi della missione di sorveglianza dell'Osce, e ha in programma incontri bilaterali con il presidente Volodimir Zelensky e con il collega Dmitro Kuleba.

Domani la ministra verde del governo Scholz sarà invece a Mosca, per un colloquio con Serghiei Lavrov. (ANSA).