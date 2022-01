Vaccini: von der Leyen, bene Covax ma fare di più

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GEN - Il fatto che il programma Covax sia arrivato a consegnare un milione di dosi è "una buona notizia, ma dobbiamo fare di più per aumentare le consegne e per aiutare a vaccinare il mondo". Così in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

L'Ue, ha aggiunto la presidente, "sta facendo la sua parte.

Finora abbiamo distribuito 381 milioni di dosi e prevediamo di arrivare a 700 milioni entro la metà di quest'anno". (ANSA).