Usa: neve, giacchio e pioggia. 60 milioni nella morsa del freddo

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Una potente tempesta invernale si sta abbattendo nel sud e sulla costa orientale degli Stati Uniti. Oltre 60 milioni di americani sono nella morsa del freddo fra temperature saldamente sotto lo zero, pioggia, neve e ghiaccio.

Decine di migliaia di persone sono senza elettricità in Georgia, North Carolina, South Carolina e Florida, e migliaia di voli sono stati cancellati nei maggiori scali. Le condizioni meteo sono attese peggiorare nelle prossime ore e non è escluso, avverte la Federal Aviation Administration, che alcuni scali possano chiudere. (ANSA).