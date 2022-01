Somalia: portavoce del governo ferito in attacco Al-Shabaab

(ANSA) - MOGADISCIO, 16 GEN - Un portavoce del governo somalo è stato ferito domenica in un attacco del gruppo jihadista di Al-Shabaab, anche se le sue ferite "non sono gravi", ha detto l'ufficio del primo ministro.

"Il portavoce del governo federale somalo è stato ferito in un attacco terroristico, le sue ferite non sono gravi e gli auguriamo una pronta guarigione", si legge in un comunicato dell'ufficio. (ANSA).