Eruzione vulcano Tonga: in Perù 2 donne morte per onde anomale

(ANSA) - LIMA, 16 GEN - Due donne hanno perso la vita ieri pomeriggio in Perù sulla spiaggia di Naylamp, nella provincia di Lambayeque, a causa di onde anomale apparentemente prodotte dall'eruzione del vulcano sottomarino sull'isola di Tonga. Lo scrive oggi il quotidiano Exitosa di Lima.

Secondo quanto riportato dal corrispondente del giornale, un'onda anomala di grandi proporzioni ha risucchiato nell'Oceano Pacifico un furgone che si muoveva lungo la riva.

L'autista del veicolo, Casinaldo Altamirano Huamuro, è riuscito a tornare da solo sulla spiaggia, ma sua moglie ed un'amica sono invece decedute, nonostante i tentativi di rianimazione da parte di soccorritori che ne hanno recuperato i corpi in mare.

In merito all'accaduto, Lorena Márquez, responsabile del Centro di allerta tsunami, ha dichiarato che "l'eruzione vulcanica avvenuta a Tonga non ha creato un allerta tsunami per la costa peruviana, ma sì un allarme per onde anomale sulle spiagge del Paese". (ANSA).