Covid: in Olanda ristoratori aprono nonostante divieti

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GEN - Molti bar, caffè e ristoranti hanno tenuto le porte aperte ieri sera in diverse località dell'Olanda, tra cui Maastricht, per protestare contro la proroga delle chiusure decisa venerdì scorso dal governo nonostante un parziale allentamento del lockdown. Lo riportano i media locali, secondo i quali l'azione di protesta si è svolta soprattutto nelle città più piccole del Paese ed è stata tollerata dalle autorità locali, mentre ad Amsterdam, Rottedarm, l'Aja e Utrecht i sindaci hanno preso posizione contro le aperture 'illegali'. Non sono comunque stati registrati incidenti di alcun tipo.

Gli organizzatori dell'azione di protesta hanno annunciato che l'iniziativa sarà ripetuta nei prossimi giorni per mantenere alta la pressione sul governo affinchè consenta anche al settore della ristorazione - e a quello culturale - di riaprire e riprendere fiato. (ANSA).