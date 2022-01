Omicron: Filippine, scuole chiuse a Manila per aumento casi

(ANSA) - MANILA, 14 GEN - Scuole chiuse a Manila, la capitale delle Filippine, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus dovuti alla contagiosa variante Omicron. Le lezioni online saranno sospese per una settimana, per "alleggerire il carico sanitario" per insegnanti e studenti, ha affermato in una nota l'Assessorato all'Istruzione regionale. La metropoli filippina di 13 milioni di abitanti sta vivendo un'impennata record di infezioni. Il Covid-19 si sta infatti diffondendo nella regione della capitale e nelle province circostanti, causando disagi alle imprese, ai servizi e agli operatori sanitari.

Mentre quasi tutti i paesi del mondo hanno parzialmente o completamente riaperto le scuole per lezioni in presenza, le Filippine le hanno tenute in gran parte chiuse da marzo 2020.

I nuovi contagi hanno toccato oggi il record di 37.207 casi, mentre in tutto il paese sono oltre tre milioni le persone infettate dall'inizio della pandemia. (ANSA).