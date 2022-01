Djokovic: giudice convoca oggi udienza di emergenza

(ANSA) - MELBOURNE, 14 GEN - Un giudice in Australia ha deciso di tenere per oggi una udienza di emergenza sul caso del tennista Novak Djokovic. Lo riferisce lo stesso tribunale australiano.

Intanto il ministero dell'immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto del tennista n.1 al mondo. A quanto si è appreso rischia un bando di tre anni dall' Australia.

La decisione di privare nuovamente Djokovic del visto d'ingresso in Australia è scandalosa: a riferirlo in una prima reazione da Belgrado è stato Dragan Markovic Palma, leader del partito Serbia Unita e politico molto popolare nel Paese balcanico. In dichiarazioni alla tv privata Pink, Markovic Palma ha detto che tale decisione era per lui attesa poiché è noto l'atteggiamento poco amichevole dell'Australia nei confronti della Serbia.

"Evidentemente a qualcuno disturbava il fatto che Nole ha vinto per nove volte gli Australian Open, e di certo li avrebbe vinti anche per la decima volta poiché dal punto di vista psicologico è uno dei migliori sportivi, e sappiano quante volte ha vinto in incontri dati ormai per persi", ha detto il politico serbo. A suo avviso, Djokovic e la sua famiglia ne usciranno ancora più forti. (ANSA).