In Francia via libera a quinto vaccino, il Novavax

Il vaccino contro il coronavirus SarsCoV2 del gruppo farmaceutico americano Novavax, basato su una tecnologia classica e non mRna come Pfizer o Moderna, diventerà il quinto disponibile in Francia dopo il via libera dell'Alta Autorità per la Salute (Has) arrivato oggi. Questo vaccino e quello di Janssen (Johnson&Johnson, già disponibile per gli over 55 in Francia) possono in alcuni casi essere una "alternativa utile" per le persone reticenti a farsi iniettare i vaccini mRna di Pfizer e Moderna, sottolinea in una nota l'authority transalpina.

CONTAGI RECORD IN GERMANIA - "Sono sempre ancora favorevole a un obbligo del vaccino generale a partire dai 18 anni". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach in conferenza stampa a Berlino. Il ministro ha sottolineato che "non si può escludere che esca fuori in futuro una variante più contagiosa e più pericolosa". Lauterbach ha quindi rimarcato: "Io non classifico neppure la variante Omicron come innocua". Chi è vaccinato tre volte è molto più protetto da decorsi gravi e dall'ipotesi di un decesso a causa del virus, ha concluso.

Intanto il Paese registra un nuovo record dei contagi da covid nelle 24 ore: stando al Robert Koch Institut, sono stati registrati 92.223 (per la prima volta sopra la soglia dei 90 mila, in tutta la pandemia); due giorni fa il dato aveva superato per la prima volta gli 80 mila. I decessi segnalati sono 286. Anche l'incidenza settimanale è aumentata a 470,6 casi su 100 mila abitanti. Il tasso di ospedalizzazione è di 3,09 pazienti ricoverati nelle terapie intensive per 100 mila abitanti.

POSITIVA LA PREMIER SVEDESE - La prima ministra svedese Magdalena Andersson è risultata positiva al test per il Covid-19, mentre il paese nordico registra un boom di contagi. Secondo il suo addetto stampa, Johan Ekstrom. La prima ministra si sente bene, "sta seguendo le attuali raccomandazioni e svolgerà il suo lavoro da casa". Oltre ad Andersson, anche Per Bolund - che guida il Partito dei Verdi insieme a Marta Stenevi - e la leader del Partito di centro Annie Loof sono risultati positivi al coronavirus dopo un incontro dei leader di partito mercoledì scorso.

AUMENTATO L'ECCESSO DI MORTALITA' IN UE - L'eccesso di mortalità nell'Ue è aumentato nell'autunno del 2021, raggiungendo il massimo del 27% a novembre. Il valore è oltre il picco di decessi eccessivi registrato nell'aprile 2020 (+25%), ma resta sotto il balzo massimo del dato registrato a novembre 2020 (+40%). E' quanto emerge dai dati sulla mortalità in eccesso pubblicati oggi da Eurostat e basati su una raccolta di dati settimanali sui decessi. In Italia l'indicatore è il più basso dopo quello della Svezia (-0,5%) ed è in crescita del 3,9%.

NEGLI USA ALLARME PER LE TERAPIE INTENSIVE - Ospedali in emergenza negli Usa a causa della nuova ondata Covid dominata dalla variante Omicron, con oltre 800 mila casi e 1.871 morti al giorno nell'ultima settimana. Almeno l'80% dei posti letti sono occupati in 24 dei 50 Stati americani, compresi Georgia, Maryland e Massachusetts. I dati, secondo il New York Times, mostrano inoltre che in 18 Stati e nella capitale almeno l'85% dei posti letto nelle terapie intensive per adulti sono al completo: le situazioni peggiori sono in Alabama, Missouri, New Mexico, Rhode Island e Texas.