Corea Nord a Usa, reazione più forte e decisa dopo sanzioni

(ANSA) - PECHINO, 14 GEN - La Corea del Nord dovrà adottare "una reazione più forte e decisa" contro gli Usa dopo che il Tesoro americano ha varato nuove sanzioni in risposta ai recenti lanci di missili fatti da Pyongyang. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia ufficiale Kcna, un portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che il test missilistico di martedì, rivendicato come fatto con un nuovo modello ipersonico, è stato un "esercizio del diritto all'autodifesa", avvertendo che "se gli Usa adottano una tale posizione conflittuale, la Corea del Nord sarà costretta a reagire in modo più forte e deciso".

