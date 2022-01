Ungheria, via libera alla quarta dose di vaccino per tutti

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Da oggi in Ungheria c'è la possibilità per chiunque lo richieda di ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid. Lo ha annunciato il capo di gabinetto del premier Viktor Orban, Gergely Gulyás, secondo quanto riportato dal Guardian. Si tratta del primo Paese in Ue a partire con la campagna per la quarta dose per tutti. La Grecia e la Danimarca hanno dato il via libera solo per i vulnerabili.

Fuori dall'Europa hanno già iniziato a somministrare la quarta dose soltanto Israele e Cile. (ANSA).