In Olanda più contagi Covid ma si dimezzano ospedalizzazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GEN - In Olanda i contagi da Covid continuano a crescere mentre scendono le ospedalizzazioni.

Secondo i dati resi noti oggi, negli ultimi sette giorni i contagi sono stati mediamente pari a 31.117 facendo registrare un aumento del 65% su base settimanale. Le persone ricoverate in ospedale sono invece in calo. Rispetto al 14 dicembre scorso i pazienti ricoverati risultano essere la metà.

Domani scadranno le misure restrittive attualmente in vigore (chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali) e il governo dovrebbe adottare nuove disposizioni. (ANSA).