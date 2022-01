Epstein: legali Giuffrè, non vuole accordo in denaro con Andrea

(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - È improbabile che Virginia Giuffre accetti un "accordo puramente finanziario" per porre fine alla sua causa civile per aggressione sessuale da lei intentata negli Usa contro il principe Andrea. Lo ha detto in una intervista alla Bbc David Boies, legale della 38enne che accusa il duca di York di averla sessualmente abusata tre volte nel 2001, quando a 17 anni gli fu presentata dal defunto finanziere Jeffrey Esptein e dalla sua fidanzata Ghislaine Maxwell.

Una delle opzioni di Andrea per evitare l'incombente processo sarebbe quella di tentare la carta dell'accordo extragiudiziale.

Ma Boies ha precisato: "Penso che sia molto importante per Virginia Giuffre che la questione venga risolta in un modo che dia ragione a lei e alle altre vittime". Al momento, secondo l'avvocato, non c'è stata nessuna discussione riguardante un possibile accordo finanziario tra le parti. (ANSA).