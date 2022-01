Covid: in Gb 109 mila contagi, prosegue trend in calo

(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - Prosegue un rassicurante trend in calo per i dati relativi al Covid in Gran Bretagna: nell'ultimo giorno sono stati registrati 109.133 contagi con 335 morti, in diminuzione rispetto ai 129.000 casi e ai 398 decessi di ieri e in linea con la flessione segnalata su base settimanale. Inoltre rallentano i ricoveri in ospedale, mentre prosegue la campagna di vaccinazione: sono state somministrate più di 126 mila terze dosi e 'booster' nelle ultime 24 ore, portando il totale a oltre 36 milioni.

Intanto il professor Tim Spector, a capo dello studio Zoe Covid, in base ai dati raccolti dal suo centro ha dichiarato che l'ondata scatenata dalla variante Omicron del coronavirus ha raggiunto il suo picco e ormai il Paese naviga verso l'uscita dal difficile periodo. Le sue dichiarazioni confermano quanto già affermato da altri eminenti scienziati del Regno. (ANSA).