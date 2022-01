Camera Usa vota la legge per la difesa del diritto di voto

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - La Camera del Congresso americano, a maggioranza democratica, ha dato il via libera a una legge per la a difesa del diritto di voto che contiene le norme del Freedom to Vote Act e del John Lewis Voting Rights Advancement Act.

L'approvazione è avvenuta prima della visita del presidente Joe Biden a Capitol Hill. Ora il testo andrà al Senato. (ANSA).