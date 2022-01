Oms,Omicron resta pericolosa soprattutto per non vaccinati

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Anche se Omicron provoca una malattia meno grave di Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono vaccinati". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom nel briefing sulla pandemia a Ginevra. Ricordando che "l'enorme picco di infezioni" nel mondo "è guidato da Omicron, che sta rapidamente sostituendo Delta in quasi tutti i paesi". E "la scorsa settimana più di 15 milioni di nuovi casi di Covid sono stati segnalati in tutto il mondo, di gran lunga il maggior numero di casi segnalati in una sola settimana". (ANSA).