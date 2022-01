Oms, 90 paesi ancora sotto 40% dei vaccinati

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Novanta paesi non hanno ancora raggiunto l'obiettivo del 40%" della popolazione vaccinata e "36 di questi paesi hanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione". Lo ha riferito il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom nel briefing sulla pandemia, aggiungendo che "in Africa oltre l'85% delle persone deve ancora ricevere una singola dose di vaccino". E "possiamo porre fine alla fase acuta della pandemia soltanto colmando questo divario".

Tedros ha spiegato che sul fronte della fornitura di dosi il programma Covax "sta facendo progressi ed a dicembre ne ha spedite più del doppio rispetto a novembre e nei prossimi giorni prevediamo di arrivare al miliardo di dosi". Allo stesso, ha avvertito, "abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere il nostro obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione di ogni paese entro la metà di quest'anno". (ANSA).