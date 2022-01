Covid: in Brasile la media dei contagi è aumentata del 631%

(ANSA) - BRASILIA, 12 GEN - La diffusione del coronavirus è di nuovo in rapida crescita in Brasile, dove il numero medio di contagi è aumentato di oltre il 600% nell'ultima settimana, trainato dalla presenza della variante Omicron, che è quella dominante nel Paese.

Il numero accumulato dei casi dall'inizio della pandemia è di 22.630.142, inclusi i 73.617 di ieri, con una media di 44.016 al giorno nell'ultima settimana, il 631% in più rispetto a 14 giorni fa.

Nelle ultime 24 ore si sono inoltre registrati altri 139 decessi, elevando il bilancio totale a 620.281. Parallelamente, 144,7 milioni di persone hanno ricevuto due dosi dei vaccini, che equivalgono al 67,8% della popolazione. Allo stesso tempo, 161,7 milioni di brasiliani hanno ricevuto almeno una dose, numero che rappresenta il 75,8% della popolazione, secondo i dati delle segreterie sanitarie dei governi statali. (ANSA).