Oms, le scuole devono essere gli ultimi luoghi a chiudere

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Mantenere aperte le scuole ha importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini. Le scuole dovrebbero essere gli ultimi posti a chiudere e i primi a riaprire". Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, in un briefing sull'andamento della pandemia nel Vecchio Continente raccomandando tuttavia i governi che per tenere aperte le scuole bisogna intensificare le misure anti-Covid. " A causa della maggiore trasmissibilità di Omicron, è fondamentale nelle scuole garantire la ventilazione, l'igiene delle mani e l'uso di mascherine adeguate". L'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda inoltre di vaccinare "insegnanti e altro personale scolastico" nonche' di proporre il vaccino "ai bambini vulnerabili e ai bambini che entrano in contatto con adulti vulnerabili, nei Paesi in cui è disponibile". Infine, almeno fino alla fine dell'inverno Kluge chiede ai governi di preparare piani di didattica a distanza che "affianchino le lezioni in presenza". "Il numero di persone contagiate sarà così alto in molti Paesi che le scuole potrebbero non essere in grado di rimanere aperte, a causa della mancanza di personale", ha sottolineato. (ANSA).