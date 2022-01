Morto Sassoli: un minuto di silenzio all'Europarlamento

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GEN - Centinaia di eurodeputati e funzionari del Pe si sono riuniti alle 13 nell'Esplanade di fronte alla sede del Parlamento europeo a Bruxelles e hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare il presidente dell'Eurocamera, David Sassoli, mancato la scorsa notte in seguito a una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario.

L'iniziativa, promossa dal gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) di cui Sassoli era membro, è stata seguita da un lungo applauso, dopo il quale i parlamentari, molti dei quali con le lacrime agli occhi, si sono stretti in sentiti abbracci in un'atmosfera generale molto commossa. Visibilmente scossa in particolare la capogruppo di S&d, Iratxe Garcìa Pèrez. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai colleghi eurodeputati, anche funzionari e staff del Parlamento Ue. (ANSA).