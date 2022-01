Venezuela: opposizione vince elezioni in Stato di Barinas

(ANSA) - CARACAS, 10 GEN - L'opposizione venezuelana, raccolta nel Tavolo dell'unione democratica (Mud), ha vinto con netto margine le elezioni svoltesi ieri nell'emblematico Stato di Barinas, emblematico per essere quello in cui nacque l'ex presidente Hugo Chávez.

Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha reso noto via Twitter che il candidato oppositore Sergio Garrido (Mud) ha ottenuto il 55,36% dei voti, mentre il candidato governativo del Gran Polo Patriótico, Jorge Arreaza , si è attestato al 41,27%.

Al erzo posto si è classificato Claudio Fermín, della opposizione moderata Alianza Democrática con l'1,77% dei suffragi.

Prima della diffusione dei risultati ufficiali Arreaza aveva riconosciuto la vittoria di Garrido, sottolineando di "non aver ottenuto il risultato che ci eravamo proposti".

Barinas è il quarto Stato venezuelano conquistato dall'opposizione in Venezuela a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 21 novembre e ieri. (ANSA).