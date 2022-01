Usa: morto Robert Durst, il miliardario condannato all'ergastolo

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - E' morto a 78 anni Robert Durst, il miliardario condannato all'ergastolo per l'omicidio della sua amica Susan Berman, uccisa con un colpo di pistola alla testa all'interno di una lussuosa villa di Beverly Hills. Durst è morto per arresto cardiaco a Stockton, in California. (ANSA).