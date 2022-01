Oms, altri 3 mesi difficili di Covid ma si intravede la fine

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - David Nabarro, inviato speciale per il Covid dell'Organizzazione mondiale della Sanità, sostiene che il virus porrà una situazione difficile per i prossimi tre mesi "almeno", ma "possiamo intravederne la fine". "Temo che siamo lungo una maratona ma non c'è modo di dire che siamo giunti alla fine, possiamo intravedere la fine all'orizzonte ma non ci siamo ancora. E ci saranno turbolenze prima di arrivarci", ha detto Nabarro a Sky News. (ANSA).