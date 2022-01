Kazakhstan, presidente Tokayev: 'protesta un tentato colpo di Stato'

Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha definito le proteste e i disordini nel Paese come un "tentato colpo di Stato" e ha dichiarato che le forze di sicurezza "non sparerebbero mai" su manifestanti pacifici. "Militanti armati che aspettavano dietro le quinte si sono uniti alle proteste. L'obiettivo principale era ovvio: insidiare l'ordine costituzionale, la distruzione delle istituzioni governative e la presa del potere. E' stato un tentato colpo di Stato", ha detto Tokayev aggiungendo che la missione militare guidata da Mosca in Kazakhstan dovrebbe finire "presto".

Decine di persone sono state uccise durante le proteste e il ministero dell'Interno oggi ha dichiarato che quasi 8.000 persone sono state arrestate. "Al 10 gennaio sono 7.989 gli individui detenuti da organi del ministero degli Interni", si sottolinea in un comunicato dello stesso ministero, pubblicato sul sito del governo.

Le forze a guida russa in Kazakhstan resteranno nel Paese per un tempo "limitato", ha garantito il presidente russo Vladimir Putin. Quest'ultimo ha inoltre sottolineato che il Paese è bersaglio del "terrorismo internazionale".