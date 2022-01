Covid: Grecia, senza booster dopo 7 mesi revoca Super green pass

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Dal primo febbraio, chi non ha ricevuto la dose booster dopo 7 mesi" dalla seconda dose, in Grecia "sarà considerato non vaccinato". Lo ha annunciato alla tv Ant1 il ministro della Salute di Atene, Thanos Plevris, sottolineando che quindi a chi non avrà la terza dose verrà revocato il certificato equivalente al Super green pass, necessario da novembre per accedere a gran parte dei locali pubblici al chiuso, tra cui cinema, musei, ristoranti e palestre. (ANSA).