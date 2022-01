Covid: a Parigi corteo contro super green pass, qualche scontro

(ANSA) - PARIGI, 08 GEN - Alcune migliaia di persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Parigi e in altre città della Francia contro la proposta di legge del governo di un pass vaccinale (il Super green pass italiano) che arriva in Senato la prossima settimana.

A Parigi, dove l'ex dirigente del Front National Florian Philippot guidava il corteo principale, qualche tafferuglio con lancio di gas lacrimogeni da parte della polizia. Fra i manifestanti, nutrita la presenza di "no vax".

Particolarmente preso di mira dai manifestanti, non particolarmente numerosi, il presidente Emmanuel Macron per l'attacco sferrato in settimana contro i non vaccinati, definiti "irresponsabili", ai quali ha promesso di "rompere le scatole fino in fondo".

Sempre a Parigi, alcuni no vax hanno strappato una bandiera europea dal pennone sul quale era issata in una strada della capitale, sulla scia delle polemiche della settimana scorsa per la bandiera UE che sventolava sotto l'Arco di Trionfo al posto di quella francese.

Qualche tafferuglio anche a Montpellier, nel sud. (ANSA).