Germania: oggi vertice su Covid, verso nuova stretta

(ANSA) - BERLINO, 07 GEN - Si tiene oggi in Germania la conferenza Stato-Regioni con il cancelliere Olaf Shcolz, sulle misure anti Covid. Il Robert Koch Institut ha registrato un nuovo aumento dell'incidenza settimanale dei contagi, salita a 303,4 casi su 100 mila abitanti (ieri il dato era 214,9). I nuovi casi di infezione registrati sono 56.335 e 264 i decessi collegati al virus.

In Germania si va verso un'ulteriore stretta dei contatti, dal momento che si teme un aumento drastico della diffusione del virus a causa della variante Omicron nei prossimi giorni e settimane.

Ieri è trapelato che il cancelliere voglia imporre il 2G plus in tutta la Repubblica federale, rendendo obbligatorio il test negativo anche ai vaccinati che non abbiano ancora avuto il booster per l'ingresso nei bar e nei ristoranti. (ANSA).