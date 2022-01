Maltempo: Tokyo, prima nevicata di stagione, oltre 50 feriti

(ANSA) - TOKYO, 07 GEN - Prima nevicata della stagione a Tokyo, che ha visto un accumulo di neve a livelli mai visti negli ultimi quattro anni, fino a 10 centimetri nell'arco di poche ore provocando il ferimento di oltre 50 persone. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha spiegato che un sistema di bassa pressione proveniente dal Pacifico ha riguardato parte del versante sud orientale dell'arcipelago, imbiancando la regione del Kanto, così come la prefettura di Shizuoka, a ovest della capitale, incluse - per la prima volta - le città costiere di Chiba e Yokohama. Le autorità locali si attendono un proseguimento delle attuali condizioni fino alle prime ore di venerdì, con temperature sotto lo zero e ulteriori criticità causate dalla formazione di ghiaccio sulle principali arterie.

Oltre 100 voli domestici con partenza dagli aeroporti di Tokyo, Haneda e Narita, sono stati cancellati, riferiscono la Japan Airlines (Jal) e All Nippon Airways (Ana), e i treni superveloci Shinkansen hanno subito ritardi per via dei rallentamenti forzati dovuti alla presenza massiccia di neve tra Shinagawa e Atami. (ANSA).