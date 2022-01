Libri: italiano arrestato a Ny, avrebbe rubato manoscritti

Un 29enne di nazionalità italiana e residente a Londra, Filippo Bernardini, è stato arrestato ieri sera all'aeroporto di New York, accusato di avere assunto nel corso di vari anni anni l'identità di diversi operatori nel mondo dell'editoria per ottenere in modo fraudolento manoscritti non pubblicati. Fra le sue vittime la scrittrice canadese Margaret Atwood e l'attore americano Ethan Hawke.

In un comunicato, la Procura del distretto Sud di New York ha informato che l'italiano, che lavorava alla Simon & Shuster è accusato di frode telematica e furto aggravato d'identità.

Bernardini "usava la sua conoscenza dall'interno dell'industria per fare sì che gli autori gli spedissero libri e testi non pubblicati, fingendo di essere un agente, una casa editrice o un talent scout", con l'obiettivo di "rubare le idee letterarie di altri" a suo beneficio, ha spiegato Michael Driscoll, direttore aggiunto dell'ufficio locale dell'Fbi.