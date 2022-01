Covid:carnevale di strada sospeso anche a Brasilia e S.Paolo

(ANSA) - BRASILIA, 06 GEN - Anche i comuni di Brasilia e San Paolo, la città più popolosa del Brasile, oggi hanno annunciato la sospensione del carnevale per l'aggravarsi della pandemia di coronavirus, causata dalla diffusione della variante Omicron.

Dopo aver analizzato il rapporto sulla situazione epidemiologica presentato dagli esperti di sorveglianza sanitaria, le autorità di San Paolo hanno riferito che non ci saranno feste in strada.

Il sindaco, Ricardo Nunes, ha in compenso confermato le sfilate delle scuole di samba professionali, ma con un sistema di controllo più severo per il pubblico che entrerà nel sambodromo di San Paolo.

Nella megalopoli di 12 milioni di abitanti la scorsa settimana c'è stato un aumento del 50% nei contagi, ha riferito la segreteria comunale alla Salute, precisando che si è registrata una considerevole crescita anche dei pazienti affetti dal virus influenzale.

Sempre oggi, anche Ibaneis Rocha, governatore del Distretto Federale, dove ha sede la capitale Brasilia, ha dichiarato che "le feste di carnevale saranno cancellate". La decisione è arrivata dopo la conferma della trasmissione comunitaria di Omicron. (ANSA).