Covid: Cina, donna incinta perde il bambino per Pass scaduto

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Il suo pass dopo il test anti Covid era scaduto da 4 ore: per questo una donna incinta si è vista negare l'accesso a un ospedale di Xi'an, in Cina, e ha perso il bambino. Lo riporta il Guardian precisando che, dopo l'episodio, due addetti dell'ospedale e un manager sono stati licenziati.

La donna si era recata la notte del primo gennaio all'ospedale Gaoxin di Xi'an. Mentre aspettava l'esito dei controlli anti Covid ha iniziato a sanguinare pesantemente. Alla fine è stata ricoverata, ma il bambino è morto.

La storia, corredata da un video, è diventata virale sui social media e ripresa dai media cinesi locali. Un hashtag correlato su Weibo è stato visualizzato 600 milioni di volte.

La provincia dello Shaanxi e la Commissione sanitaria municipale di Xi'an hanno dichiarato di aver avviato un'indagine e stabilito che la morte del bambino è stata un "incidente causato da negligenza". Licenziati i responsabili, all'ospedale è stato ordinato di scusarsi e di migliorare i propri processi per garantire che tutti i pazienti possano accedere alle cure di emergenza. (ANSA).