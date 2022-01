Corea Nord, 'abbiamo lanciato un missile ipersonico'

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - La Corea del Nord ha effettuato un test lanciando un missile ipersonico. Lo hanno reso noto i media statali di Pyongyang in nottata.

I militari della Corea del Sud avevano annunciato che la Corea del Nord aveva lanciato un non identificato proiettile, finito poi in mare a 500 km dalle coste giapponesi, primo episodio del genere del 2022. Gli Usa avevano condannato il lancio, invitando Pyongyang a intraprendere la strada del dialogo. (ANSA).